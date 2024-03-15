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В минобрнауки рассказали об изменениях в приемной кампании 2024 года
Отмечается, что появится возможность подать заявку на заключение договора о целевом обучении на портале Госуслуг.

В минобрнауки рассказали об изменениях в приемной кампании 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт министерства.

Отмечается, что появится возможность подать заявку на заключение договора о целевом обучении для абитуриентов на портале Госуслуг и заключить договор после зачисления абитуриента в вуз.

Кроме того, планируется провести серию вебинаров для участников процесса подготовки к приемной кампании 2024/2025 учебного года, на которых будут активно обсуждаться новые механизмы.

«Наша задача — выполнить все установленные контрольные цифры приема и набрать наиболее способных и подготовленных студентов», — заключил глава минобрнауки Фальков.