В минобрнауки рассказали об изменениях в приемной кампании 2024 года

Отмечается, что появится возможность подать заявку на заключение договора о целевом обучении на портале Госуслуг.

В минобрнауки рассказали об изменениях в приемной кампании 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт министерства.

Отмечается, что появится возможность подать заявку на заключение договора о целевом обучении для абитуриентов на портале Госуслуг и заключить договор после зачисления абитуриента в вуз.

Кроме того, планируется провести серию вебинаров для участников процесса подготовки к приемной кампании 2024/2025 учебного года, на которых будут активно обсуждаться новые механизмы.

«Наша задача — выполнить все установленные контрольные цифры приема и набрать наиболее способных и подготовленных студентов», — заключил глава минобрнауки Фальков.