В минобороны России сообщили о потерях ВСУ за неделю

ВС РФ уничтожили 17 танков, две машины ЗРК «Стрела-10, восемь полевых складов боеприпасов, пусковую установку С-300, один украинский МиГ-29 и два вертолета Ми-8.

В минобороны России сообщили о потерях ВСУ за неделю.

Отмечается, что российские военные с 9 по 15 марта нанесли 50 ударов по аэродромам, цехам ремонта военной техники, складам хранения БПЛА и другим объектам противника. Все объекты уничтожены.

Кроме того, потери ВСУ за неделю составили 6195 боевиков.

ВС РФ уничтожили 17 танков, две машины ЗРК «Стрела-10, восемь полевых складов боеприпасов, пусковую установку С-300, один украинский МиГ-29 и два вертолета Ми-8.