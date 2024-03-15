В Ленобласти пьяный водитель устроил смертельное ДТП

В Ленобласти пьяный водитель устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает 78.ru.

Авария произошла в ночь на 14 марта на Новоладожском шоссе. 23-летний водитель выпил и решил покататься с друзьями на машине. В какой-то момент молодой человек не справился с управлением, съехал с дороги и влетел в дерево.

22-летний житель Волхова, который сидел на заднем сидении скончался на месте ДТП. Трое других — 18-летний, 16-летний и 19-летний пассажиры — получили различные травмы.

Возбуждено уголовное дело. Виновника ДТП задержали.