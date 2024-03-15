В Екатеринбурге на трехлетнего мальчика с крыши дома упала глыба льда

В Екатеринбурге на трехлетнего мальчика с крыши упала глыба льда. Об этом пишет URA.RU cо ссылкой на прокуратуру.

По данным ведомства, ребенок гулял возле дома. После падения наледи, он потерял сознание. Его госпитализировали.

Отмечается, что сейчас ведутся работы по поиску ответственного за обслуживание и содержание жилого дома, а также проведение сезонных работ по уборке кровли от снега и льда.

У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.