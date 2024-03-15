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Умер артист Александр Ширвиндт
Ему было 89 лет.

Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Театра Сатиры Сергея Газарова.

Ширвиндт умер в больнице. Ему было 89 лет.

Артист руководил Московским театром сатиры с 2000 по 2021 годы. До этого он 30 лет служил там как актер. Наиболее известные киноработы Ширвиндта — «Ирония судьбы, или с легким паром!», «12 стульев», «Вокзал для двоих», «Приходите завтра» и другие.

В 1989 году Ширвиндт был удостоен звания «народный артист РСФСР». Также он являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».