Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
Сбт, 16
Вск, 17
ЦБ USD 91.87 0.23 16/03
ЦБ EUR 99.97 -0.29 16/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
3 484
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
5 871
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
7 436
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
8 152
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Сотрудники рязанского радиозавода прошли обучение в мероприятии «Фабрики процессов»
14 марта на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов» сотрудники Рязанского радиозавода освоили навыки бережливого производства и получили практический опыт в рамках национального проекта «Производительность труда».

Сотрудники рязанского радиозавода прошли обучение в мероприятии «Фабрики процессов». Об этом сообщает пресс-служба Агентства развития бизнеса Рязанской области.

14 марта на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов» сотрудники Рязанского радиозавода освоили навыки бережливого производства и получили практический опыт в рамках национального проекта «Производительность труда».

Отмечается, что руководство радиозавода организует обучающие мероприятия для своих сотрудников на регулярной основе и стремится к тому, чтобы охватить идеями нацпроекта «Производительность труда» как можно большую часть коллектива. Так, третья за 2024 год команда одного из ведущих предприятий региона включала в себя 13 человек.

Перед группой стояла цель — улучшить ситуацию на производстве, уменьшить себестоимость продукции, сократить рабочие площади и т. д. Применяя все «бережливые» инструменты, команда смогла оптимизировать процесс, грамотно распределить обязанности и собрать детали быстрее и качественнее. По итогу за три учебные смены было произведено 10 регуляторов с прибылью 700 тыс. игровых рублей.

Напомним, первый тренинг «Фабрика процессов» в Рязанской области тренеры Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса провели в марте 2020 года. За это время принципам бережливого производства на тренинге обучились свыше 1800 сотрудников. В 2023 году года в рамках национального проекта «Производительность труда» более 500 человек успешно прошли обучение на «Фабрике процессов».