Сотрудники рязанского радиозавода прошли обучение в мероприятии «Фабрики процессов»

14 марта на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов» сотрудники Рязанского радиозавода освоили навыки бережливого производства и получили практический опыт в рамках национального проекта «Производительность труда».

Сотрудники рязанского радиозавода прошли обучение в мероприятии «Фабрики процессов». Об этом сообщает пресс-служба Агентства развития бизнеса Рязанской области.

14 марта на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов» сотрудники Рязанского радиозавода освоили навыки бережливого производства и получили практический опыт в рамках национального проекта «Производительность труда».

Отмечается, что руководство радиозавода организует обучающие мероприятия для своих сотрудников на регулярной основе и стремится к тому, чтобы охватить идеями нацпроекта «Производительность труда» как можно большую часть коллектива. Так, третья за 2024 год команда одного из ведущих предприятий региона включала в себя 13 человек.

Перед группой стояла цель — улучшить ситуацию на производстве, уменьшить себестоимость продукции, сократить рабочие площади и т. д. Применяя все «бережливые» инструменты, команда смогла оптимизировать процесс, грамотно распределить обязанности и собрать детали быстрее и качественнее. По итогу за три учебные смены было произведено 10 регуляторов с прибылью 700 тыс. игровых рублей.

Напомним, первый тренинг «Фабрика процессов» в Рязанской области тренеры Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса провели в марте 2020 года. За это время принципам бережливого производства на тренинге обучились свыше 1800 сотрудников. В 2023 году года в рамках национального проекта «Производительность труда» более 500 человек успешно прошли обучение на «Фабрике процессов».