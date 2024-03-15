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Скопинский епископ предложил ввести цензуру с огромными штрафами за мат
Епископ отметил, что сохранение чистой русской речи — это вопрос национальной безопасности.

Скопинский епископ предложил ввести «жесточайшую цензуру с огромными штрафами» за мат на государственном уровне. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим (Творогов) в своем посте предложил ввести на государственном уровне «жесточайшую цензуру с огромными штрафами» за матерную брань.

«Смотришь ролик, записанный свидетелями очередной атаки дронов на наши стратегические объекты, — а там ни слова без мата! Русская весна на Донбассе началась 10 лет назад под эгидой сохранения русской речи. И что с этой русской речью случилось? Воины, защищающие русский мир, гибнут с матерной бранью в последние мгновения жизни. Радуются, что подбили вражеский танк, тоже сквернословия. На телевидении мат. В интернете мат-перемат. В школе среди учителей и учеников тоже мат. В детском саду совсем недетский матерный лепет, неосмысленный, но уже транслируемый», — написал он.

Епископ отметил, что сохранение чистой русской речи — это вопрос национальной безопасности. Он предложил делать замечания матерящимся людям.

«Нельзя проходить мимо матерящихся людей молча. Надо делать им замечания, вежливо, с любовью и состраданием. Зараженные сквернословием люди, как прокаженные, распространяют болезнь на всех окружающих. Им надо помочь захотеть избавиться от смертельного душевного недуга, который они даже не осознают», — заключил епископ.