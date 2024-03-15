Рязанский художник расписал дом на фестивале в Сочи

Художник Александр Демкин в рамках фестиваля «Новые формы» создал мурал под названием «Щелчок» на доме в Сочи. В работе художник провел аналогию с хоккейным приемом.

Рязанский художник расписал дом на фестивале в Сочи. Об этом он написал на своей странице «Вконтакте».

Художник Александр Демкин в рамках фестиваля «Новые формы» создал мурал под названием «Щелчок» на доме в Сочи. В работе художник провел аналогию с хоккейным приемом.

«В этой работе я хотел передать азарт и энергичность, которые может дать игра. Передать настроение, когда совместные действия приносят желаемый результат и удовлетворение», — отметил Демкин.