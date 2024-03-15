Рязанские участники Всемирного фестиваля молодежи поделились идеями с Малковым

Губернатору рассказали о проведенной на ВФМ работе, представленных проектах и инициативах, успехах в конкурсах и опыте.

Губернатор Павел Малков встретился с командой, представлявшей Рязанскую область на Всемирном фестивале молодежи. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Участники встречи поделились с губернатором впечатлениями, рассказали о проведенной на фестивале работе, представленных на его площадке проектах и инициативах, успехах в конкурсных программах, о новых контактах и интересном опыте в сфере молодежной политики. Так, среди направлений сотрудничества молодежи Рязанской области и других стран будет культурный обмен, реализация совместных проектов в сфере добровольчества, социальной поддержки семей с детьми, общественной деятельности. У рязанцев есть договоренности с активистами из Греции, Мозамбика, Марокко и другими странами. В планах активная совместная работа по развитию научных, культурных связей с общественными молодежными объединениями Люксембурга, Кении, Абхазии, Узбекистана, рядом российских регионов и организаций (в их числе — Росатом, Россотрудничество, Русское географическое общество).

Молодые рязанцы на фестивале представляли регион и в ряде конкурсов. Вокальный ансамбль РГРТУ «Мы команда» занял второе место на Всероссийском конкурсе «Битва хоров!» в номинации «Эстрадный хор». Студент стоматологического факультета РязГМУ Павел Игнатов стал победителем спецноминации «Выбор ВФМ» национальной премии «Россия — страна возможностей». Доцент кафедры вычислительной и прикладной математики радиотехнического университета Валерия Тишкина поедет в пятую научно-просветительскую экспедицию «Ледокол знаний» как победитель конкурса Росатома. В ходе поездки она в качестве наставника поделится со школьниками своими знаниями в области IT-технологий и искусственного интеллекта.

На встрече Павел Малков поблагодарил всех за активную и продуктивную работу на фестивале и отметил, что опыт участия в международном форуме обязательно пригодится в дальнейшем, поможет развивать полезные контакты и Рязанский регион. «Вы молодцы! Прошли серьезный отбор, чтобы участвовать в фестивале. Это уже показывает ваш уровень. Не сомневался, что вы достойно представите и себя, и наш регион, привезете новые идеи, которые можно реализовать в Рязанской области. Я всегда за то, чтобы родившиеся полезные идеи воплощались в жизнь. Многое можно сделать, многое изменить, если приложить руки и желание», — сказал губернатор. Глава региона поручил председателю комитета по делам молодежи региона Виталию Косачеву собрать все представленные на встрече предложения и проекты, чтобы в дальнейшем их проработать и оказать необходимое содействие молодым активистам.

Всемирный фестиваль молодежи проводился с 1 по 7 марта на федеральной площадке «Сириус». В нем участвовали более 20 000 человек из России и 188 стран мира, 5000 представителей всероссийского волонтерского корпуса. Рязанскую область представляли более 100 студентов, молодых ученых и специалистов из разных сфер, активистов молодежных, детских общественных объединений, а также волонтеров, в том числе «серебряных» добровольцев, которые помогали в работе с делегациями, организации и проведении мероприятий фестиваля.