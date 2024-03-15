Рязанская область получит более 217 млн рублей на лечение гепатита С. Об этом сообщает правительство региона.
Отмечается, что на эти средства закупят противовирусные препараты для пациентов с диагнозом «хронический вирусный гепатит С».
Финансирование рассчитано на три года. В 2024 году поступят 72 млн 989,9 тысяч рублей для 350 человек. В 2025-м — 71 млн 679,6 тысяч на лечение 351 пациента. В 2026-м — 72 млн 592,3 тысяч для 364 больных.
По словам председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы России, депутата от Рязанской области Андрея Макарова, до конца десятилетия необходимо снизить до минимума заболеваемость гепатитом С. Принята и реализуется соответствующая федеральная программа.
«Комиссия приняла решение о субсидиях Рязанской области в ходе тематической недели борьбы с гепатитом С, объявленной Минздравом РФ. Это серьезное, но излечимое заболевание. Чем больше людей будет пролечено, тем больше преград мы поставим на пути распространения вируса», — отметил губернатор Павел Малков.