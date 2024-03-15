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Рязанская область получит более 217 млн рублей на лечение гепатита С
На эти средства приобретут противовирусные препараты для больных.

Рязанская область получит более 217 млн рублей на лечение гепатита С. Об этом сообщает правительство региона.

Отмечается, что на эти средства закупят противовирусные препараты для пациентов с диагнозом «хронический вирусный гепатит С».

Финансирование рассчитано на три года. В 2024 году поступят 72 млн 989,9 тысяч рублей для 350 человек. В 2025-м — 71 млн 679,6 тысяч на лечение 351 пациента. В 2026-м — 72 млн 592,3 тысяч для 364 больных.

По словам председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы России, депутата от Рязанской области Андрея Макарова, до конца десятилетия необходимо снизить до минимума заболеваемость гепатитом С. Принята и реализуется соответствующая федеральная программа.

«Комиссия приняла решение о субсидиях Рязанской области в ходе тематической недели борьбы с гепатитом С, объявленной Минздравом РФ. Это серьезное, но излечимое заболевание. Чем больше людей будет пролечено, тем больше преград мы поставим на пути распространения вируса», — отметил губернатор Павел Малков.