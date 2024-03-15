Рязанке Евдокии Климановой исполнился 101 год

Евдокия Филипповна — участница Великой Отечественной войны. Служила в 605-м зенитном артиллерийском полку.

Рязанке Евдокии Климановой исполнился 101 год. Об этом сообщает ИД «Пресса». Она живет в деревне Требушки Рыбновского района.

Евдокия Филипповна — участница Великой Отечественной войны. По данным издания, в 1941 году она ушла добровольцем на фронт вместе с подругой. Они служили в 605-м зенитном артиллерийском полку. В Варшаве встретили День Победы.

Рязанка Евдокия Климанова была в звании ефрейтора, ходила в разведку.

Ее наградили орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.