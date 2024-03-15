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Рязанка сообщила о вспышке кори в школе
Отмечается, что классы не закрывали на карантин по инфекционным заболеваниям.

Рязанка сообщила о вспышке кори в школе № 55. Редакции РЗН. инфо она рассказала, что заболели два ребенка 2011 и 2014 года рождения из одной семьи и уже с сыпью ходили на учебу.

«Им поставили предварительный диагноз „Корь“ 6 марта в детской поликлинике № 6. У них была уже сыпь, но родители все равно привели детей в школу 7 марта. Классы даже не ограничивают в движениях, все ходят по кабинетам. Позже 52 непривитых ученика отправили на карантин на 21 день», — отметила рязанка.

В администрации редакции РЗН. инфо сообщили, что по данным на 13 марта кори у учащихся медорганизацией не выявлено. А также классы не закрывали на карантин по инфекционным заболеваниям.

«На основании предписания Роспотребнадзора Рязанской области, в соответствии с действующим законодательством в школе № 55 приняты следующие меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждение распространения кори среди учащихся и сотрудников школы: проведен анализ привитости против кори контактных лиц среди обучающихся и сотрудников учреждения, отстранены от посещения школы до окончания эпиднеблагополучия контактные лица, не болевшие корью и не привитые ранее, установлено ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами в очаге, осуществлен ежедневный осмотр детей медицинскими работниками школы, отменены все массовые мероприятия. А также соблюдается режим проветривания, влажной уборки помещений и обеззараживания воздуха во всех классных комнатах и рекреационных помещениях школы», — отметили в ведомстве.