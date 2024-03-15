Рязанцу дали 7,5 лет колонии за продажу наркотиков

Отмечается, что мужчина уже имел две судимости ранее.

Рязанцу дали 7,5 лет колонии за продажу наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в августе 2023 года 25-летний рязанец, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору в интернете, пытался продать наркотическое средство общей массой 3,17 грамма, но его задержали полицейские.

Отмечается, что мужчина уже имел две судимости ранее. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.