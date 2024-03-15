Россиян предупредили о новой схеме мошенников, пугающих «плохими анализами»
Мошенники начали звонить россиянам, пугать их «плохими анализами» и предлагать платное лечение.
Россиян предупредили о новой схеме мошенников, пугающих «плохими анализами». Об этом агентству «
Он рассказал, что мошенники начали звонить россиянам, пугать их «плохими анализами» и предлагать платное лечение.
Адвокат отметил, что по закону никто не вправе звонить гражданам с информацией об их медицинских анализах и тем более предлагать какое-либо лечение за деньги.
Юрист рекомендовал россиянам узнавать из какой клиники им поступил звонок.
«Если вам не ответят — кладите трубку. Если вам назвали верный адрес — перезвоните в клинику самостоятельно», — отметил Аронов.