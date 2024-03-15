Россия и Украина обменялись телами погибших

В Россию вернули тела 69 погибших, на Украину — 100.

Россия и Украина обменялись телами погибших. Об этом сообщило издание « РБК ».

Как рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, российская сторона забрала 69 тел погибших военнослужащих в рамках обмена с украинской стороной.

На Украину возвращены 100 погибших военнослужащих, пишет в соцсетях координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины. В штабе отметили, что особую помощь в возврате оказал Международный комитет Красного Креста. После процедуры опознания трупы передадут семьям.

Подобный обмен проходил в середине февраля.