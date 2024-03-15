Роспотребнадзор хочет провести семинар с хозяевами кафе из-за крыс на Почтовой

Кроме того, ведомство направило запросы в кафе на Почтовой «о проведении дератизационных мероприятиях».

Рязанский Роспотребнадзор хочет провести семинар-совещание и профилактические мероприятия из-за крыс на улице Почтовой. Об этом РЗН. Инфо сообщили в ведомстве.

Помимо планов о проведении семинаров, Роспотребнадзор направил запросы в кафе на Почтовой «о проведении дератизационных мероприятиях в заведениях».

«По результатам полученной информации будут приняты меры в пределах компетенции», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что органы госвласти РФ, местного самоуправления, юрлица, ИП проводят регулярную дезинсекцию. Мероприятия направлены на предупреждение возникновения инфекционных заболеваний.

Если дезинсекции не происходит, за это предусмотрена ответственность по статье 6.3 часть 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Статья предусматривает штраф на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 50 тысяч; на юридических лиц — от ста тысяч до 500 тысяч рублей.

В феврале крыс засняли около ресторана «Китайка». По словам рязанского Роспотребнадзора, однозначный вывод о вине того или иного заведения сделать нельзя, потому что на улице работает большое количество общепитов.