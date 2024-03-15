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При обстреле Белгорода погиб один человек
Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

При обстреле Белгорода погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине. В результате прилета у мужчины были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте», — об этом написал политик.

Также двое пострадали. У одного выявили черепно-мозговую травму, у второго — осколочные ранения правого глаза, их госпитализировали. Глава региона добавил, что информация о последствиях обстрелов на земле уточняется.

По словам Гладкова, в Белгороде и его пригороде повреждены магазин, корпус промышленного предприятия, два частных домовладения, одна хозяйственная постройка и четыре автомобиля. Также в Белгородском районе произошло возгорание сухой травы на площади 1 га в результате падения обломков, отметил губернатор.

Всего силы ПВО сбили десять воздушных целей на подлете к Белгороду. Трижды за 15 марта в городе объявляли ракетную опасность.