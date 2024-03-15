При обстреле Белгорода погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине. В результате прилета у мужчины были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте», — об этом написал политик.
Также двое пострадали. У одного выявили черепно-мозговую травму, у второго — осколочные ранения правого глаза, их госпитализировали. Глава региона добавил, что информация о последствиях обстрелов на земле уточняется.
По словам Гладкова, в Белгороде и его пригороде повреждены магазин, корпус промышленного предприятия, два частных домовладения, одна хозяйственная постройка и четыре автомобиля. Также в Белгородском районе произошло возгорание сухой травы на площади 1 га в результате падения обломков, отметил губернатор.
Всего силы ПВО сбили десять воздушных целей на подлете к Белгороду. Трижды за 15 марта в городе объявляли ракетную опасность.