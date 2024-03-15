Организаторы викторины «Семья России» предупредили о мошенниках

Организаторы викторины «Семья России» — областная Торгово-промышленная палата — предупредили рязанцев о рассылке фейковых СМС о выигрыше. Не попасться на уловки можно, доверяя лишь информации о выигрыше в личном кабинете участника на официальном сайте проекта семья62.рф.

В официальном ТГ-канале ТПП Рязанской области размещено такое обращение: «Уважаемые рязанцы! К сожалению, наша викторина „Семья России“ оказалась очень привлекательной для мошенников. К нам в ТПП уже поступили сигналы о рассылке фейковых сообщений о крупных выигрышах. Прошу всех проявить бдительность и не верить никаким смс, если они пришли не от имени проекта — semiya62.rf. То есть, от того же адресата, от которого участникам приходил код после регистрации на сайте.

Самый верный способ узнать, стали ли ваши уникальные номера выигрышными, — это проверить после очередного розыгрыша информацию в личном кабинете на сайте викторины».