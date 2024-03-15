На двух рязанских улицах отключили холодную воду
Ее не будет до 17:00.
На двух рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».
В пятницу, 15 марта, с 09:20 до 17:00 холодную воду отключили по адресам:
- улица Мервинская, дома №№ 23-а, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 33-в, 33-б, 33-а, 33-г, 33-е, 33-д, 35, 39-б, 39-а, 41, 43, 45, 45-а, 47, 49, 51, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110,112, 114,116, 118, 120, 122, 124, 126 (частный сектор);
- улица Советская, дом № 1-а (ГАУ РО СШОР Академия единоборств).