Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
Сбт, 16
Вск, 17
ЦБ USD 91.87 0.23 16/03
ЦБ EUR 99.97 -0.29 16/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
3 484
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
5 871
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
7 436
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
8 152
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
МТС прокачала сеть на биатлонном комплексе к завершению лыжного сезона

Дни завершения лыжного сезона в районе экопарка в Полянах и биатлонного комплекса «Алмаз» в Рязанской области пройдут на новых интернет-скоростях. МТС установила дополнительное оборудование, в результате скорость передачи данных выросла на 30%. В марте здесь проходят финальные лыжные забеги и марафоны.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в экопарке, который расположен в непосредственной близости от биатлонного комплекса «Алмаз» с 25-километровой трассой. Скоростным мобильным интернетом могут пользоваться спортсмены, приезжающие на лыжные забеги и марафоны и туристы, останавливающиеся на территории экопарка.

Сейчас формируются группы для заезда на кемп «Закрытие сезона 2024», где участники смогут выйти на лыжные тренировки, пройти силовую подготовку и искупаться в термах. Даже в часы пиковой загрузки приезжие будут оставаться на связи на всех крупных предстоящих мероприятиях, которые традиционно собирают несколько тысяч человек.

«Сегодня экопарк является примером развития событийного и спортивного туризма. Такие места привлекают, прежде всего людей, приоритетами для которых являются здоровье и активная жизнь, они ценят время и любят хороший отдых с впечатлениями. Во многом это уже неотъемлемо от цифровых сервисов, это и спортивные приложения, и развлечения в формате музыки или онлайн-кинотеатров. Также впереди тёплый сезон, а это значит, что увеличится число туристов, которые любят встречать весну в мещерских лесах, они также могут рассчитывать на доступ к сети LTE даже на удаленных тропинках», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Фото с сайта экопарка.