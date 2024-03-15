Компания Microsoft планирует закрыть доступ к облачным сервисам для российских клиентов. Об этом сообщил портал
Причиной стали санкции против России.
Источники портала рассказывают, что американская компания направляет уведомления о закрытии сервисов для клиентов из РФ.
«Microsoft должна прекратить действие этих подписок к 20 марта 2024 года, до будущих указаний ЕС, которые изменят это решение или общего или специального разрешения от регулирующих органов ЕС», — указано в письме. Уточняется, что пользователи облачных сервисов рискуют потерять доступ к услугам Microsoft, а также данным, хранящимся в облачных хранилищах.
Информацию агентству подтвердили в компании Softline. По данным PR-директора разработчика Светланы Ащеуловой, ограничения могут ввести еще Amazon и Google.