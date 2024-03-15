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Microsoft планирует закрыть доступ к облачным сервисам для российских клиентов
По данным источников, ограничения начнут действовать с 20 марта.

Компания Microsoft планирует закрыть доступ к облачным сервисам для российских клиентов. Об этом сообщил портал РБК.

Причиной стали санкции против России.

Источники портала рассказывают, что американская компания направляет уведомления о закрытии сервисов для клиентов из РФ.

«Microsoft должна прекратить действие этих подписок к 20 марта 2024 года, до будущих указаний ЕС, которые изменят это решение или общего или специального разрешения от регулирующих органов ЕС», — указано в письме. Уточняется, что пользователи облачных сервисов рискуют потерять доступ к услугам Microsoft, а также данным, хранящимся в облачных хранилищах.

Информацию агентству подтвердили в компании Softline. По данным PR-директора разработчика Светланы Ащеуловой, ограничения могут ввести еще Amazon и Google.