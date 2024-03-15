Mash: певица МакSим объявила о приостановке концертов

При этом отмечается, что Марина Абросимова (настоящее имя певицы — прим.ред.) продолжит выступать на «некоторых мероприятиях» под фонограмму.

Певица МакSим объявила о приостановке концертов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

При этом отмечается, что Марина Абросимова (настоящее имя певицы — прим.ред.) продолжит выступать на «некоторых мероприятиях» под фонограмму. Канал пишет, что ее гонорар снизился с прежних 4,5 миллиона рублей снизился до 3 миллионов.

В публикации уточняется, что артистка сделала этого из-за последствий лечения (в том числе, от алкогольной зависимости) и сложностями с выступлениями.

Напомним, ранее певица проходила длительное лечение от коронавируса.