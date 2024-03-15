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Марочко: солдаты ВСУ сбежали с позиций после боя на Кременском направлении
«В ходе непродолжительного контактного боя в районе населенного пункта Терны украинские боевики численностью до отделения (от пяти до 10 человек) покинули позицию и сбежали в ближайшую лесополосу. После проведения аэроразведки было установлено новое местоположение беглецов», — сообщил Марочко.

Солдаты ВСУ после боя с российскими войсками сбежали с позиций после боя на Кременском направлении. Об этом РИА Новости сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В ходе непродолжительного контактного боя в районе населенного пункта Терны украинские боевики численностью до отделения (от пяти до 10 человек) покинули позицию и сбежали в ближайшую лесополосу. После проведения аэроразведки было установлено новое местоположение беглецов», — сообщил Марочко.