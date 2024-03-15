Малков проверил избирательные участки перед голосованием

Отдельное внимание губернатор уделил системе видеонаблюдения и условиям безопасности.

Малков проверил избирательные участки перед голосованием. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

В четверг, 14 марта, Павел Малков посетил избирательные участки в разных районах города. Отдельное внимание губернатор уделил системе видеонаблюдения и условиям безопасности.

Малков также пообщался с членами участковых избирательных комиссий и поблагодарил сотрудников УИК за создание комфортных условий для избирателей.

«Готово абсолютно все: есть информационные материалы, подготовлены все места для получения бюллетеней для голосования, есть вся сопутствующая поддержка. На участках будут дежурить волонтеры, которые подскажут на каждом этапе процесса голосования. Полностью обеспечены вопросы безопасности», — сказал Малков.

Голосование на выборах президента РФ началось 15 марта и завершится 17 марта. Все три дня в Рязанской области с 08.00 до 20.00 будут работать 975 избирательных участков, более 150 из них оборудованы КОИБами.