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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 16-17 марта
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В филармонии покажут спектакль «Папа» с Сергеем Маковецким в главной роли. В музыкальном театре пройдет творческая встреча с солистом Сергеем Гайдеем.

В пабе «Две будки в Ирландии» пройдет концерт песен группы «КИНО» в исполнении Антона Свиркина и группы"БАТТЕРФЛЯЙ", а в концертном зале event-холла «Свобода» выступит группа «ГУДТАЙМС». Музыканты презентуют альбом «Классика. Часть 2».

В рязанском цирке — новая шоу-программа «Балаган» «Продюсерского центра Влада Гончарова».

На разных площадках города пройдет праздник проводов зимы. Так, на площади перед Дворцом культуры «Приокский» состоится праздник «Гуляй, Масленица!», «Широкая Масленица» пройдет в ТРЦ «М5 Молл». На празднование Масленицы рязанцев также приглашает конный клуб «Рязанский Табунок». В программе конное шоу, катание на лошадях, угощения.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».