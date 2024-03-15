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Группа компаний «Зеленый сад» объявила о конкурсе видео с ценными призами

Для участия нужно снять небольшое авторское видео на любую тематику, связанную с «Зеленым садом». Участвовать могут те, кто только заключил договор, те кто получил ключи и делает ремонт и те, кто уже собирает вещи и готовится переезжать в новую квартиру со свежим ремонтом. Ограничений нет.

Отмечается, что в конкурсе приветствуется творческий подход. «Зеленый сад» призывает снимать любые видео с упоминанием застройщика. «Выкладывайте видео в своем аккаунте VK или других социальных сетях и отмечайте аккаунт green_garden_spk», — пишет застройщик.

Итоги подведут в конце месяца. Призами станут:

  • Яндекс.Станция 2 с Алисой.
  • 3 «умные» розетки.

Подробности конкурса в посте на официальной странице застройщика.

Изображение может отличаться от призов.