Федор Добронравов на год отменил все свои спектакли

Это связано с реабилитацией после сложной операции.

Федор Добронравов на год отменил все свои спектакли. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, 28 февраля звезда «Сватов» Федор Добронравов перенес экстренную операцию на позвоночнике. Актеру удалили дискоостеофитный комплекс (дегенеративные образования на фоне осложнений остеохондроза) на уровне двух позвонков. Он пробыл в больнице до 7 марта. После операции актеру назначили продолжительный курс лечения.

На время реабилитации 62-летний артист решил отказаться от участия во всех спектаклях до конца года. Их уже отменяют и переносят.