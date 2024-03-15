«Единая Россия» займется реализацией озвученных в рамках послания Путина поручений

Сайт «Единой России» сообщает, что партия займется реализацией озвученных в рамках послания Путина поручений.

Председатель партии на заседании программной комиссии отметил, что у «Единой России», как у правящей партии, особая роль в реализации послания президента. Заседание посвятили участию партии в разработке нацпроектов и госпрограмм, а также необходимых законодательных изменений для реализации ключевых направлений послания.

«Мы должны и дальше активно участвовать в разработке и реализации программ, которые отвечают интересам миллионов людей. Важно создавать все условия, чтобы наши граждане непосредственно включались в решение насущных проблем, участвовали в работе органов исполнительной власти, местного самоуправления. А для этого, как и раньше, мы должны с вами укреплять механизмы обратной связи, которые помогают учитывать запросы людей и способствуют повышению их доверия к государственным решениям. Такой опыт мы с вами хорошо использовали в ходе реализации народной программы «Единой России», — отметил Дмитрий Медведев.

Он сообщил, что партия в короткие сроки разработает и представит в правительство инструменты по реализации поставленных президентом задач. Фракции «Единой России» в Госдуме предстоит оперативно принять соответствующие законы.

Партия представит предложения по реализации новых нацпроектов: «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Семья», «Кадры» и «Экономика данных». Особое внимание «Единая Россия» уделит разработке ключевых программ развития страны.

«Речь идет о строительстве и ремонте детских садов и учреждений среднего профессионального образования. О строительстве спортивных объектов. О проекте «Земский работник культуры». О новой программе расселения ветхого и аварийного жилья, о социальной догазификации садовых товариществ, модернизации инфраструктуры ЖКХ. Приятно отметить, что это инициативы нашей партии, которые Президент поддержал и вывел на новый уровень», — сказал Дмитрий Медведев.

Отдельные поручения он дал координаторам социальных блоков народной программы «Единой России». В частности, представить предложения по реализации указа о поддержке многодетных семей, скоординировать усилия профильных министерств и ведомств для создания платформы помощи гражданам в поддержке и сохранении их здоровья на протяжении всей жизни, а также — вместе с Минтруда представить предложения по реализации пилотного проекта новой модели оплаты труда бюджетников.

Помимо этого, «Единая Россия» будет участвовать в обновлении налоговой системы.

«Это будет более сложная система, но более справедливая, если иметь ввиду людей с невысокими доходами», — подчеркнул председатель партии.

Корректироваться будут все разделы народной программы. В разделе «Современное образование и передовая наука» предусмотрят продление программы капремонта школ — магистрального направления работы партии в сфере образования, по которому уже обновили более 4 тысяч школьных зданий. Механизм программы применят к капремонту детсадов и колледжей, общежитий вузов.

Изменения внесут и в раздел «Хорошая работа — достаток в доме», который будет синхронизирован с нацпроектом «Кадры». Партия вместе с Минтруда разработает основные направления, формы и критерии нового нацпроекта, используя опыт собственного партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией».

Кроме этого, «Единая Россия» предлагает отработать в пилотных регионах новую, справедливую систему оплаты труда бюджетников. Право устанавливать ее правительство получило по инициативе партии, но из-за консультаций между отраслевыми профсоюзами и министерствами внедрение откладывалось.

Вместе с кабмином будет разрабатываться нацпроект «Семья» и комплексная программа по охране материнства и сбережения здоровья детей. Также активно идет работа по созданию школьных медкабинетов. В том числе, в рамках программы капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения.

При реализации госпрограммы «Земский работник культуры», который Президент поручил запустить с 2025 года, партия предлагает учитывать опыт регионов, где такие программы поддержки уже действуют. А в новых регионах внедрять нацпроекты и госпрограммы по гибкой системе.

«Практически по всем разделам мы получили предложения (от координаторов народной программы — прим.ред.). Сформированы более 100 новых показателей документа. «Единая Россия» вместе с правительством, вместе с нашей фракцией в Госдуме, с сенаторами подготовит соответствующие изменения в нормативную базу, чтобы все решения президента заработали в самое ближайшее время», — подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Отдельно он отметил, что в народную программу войдут все новые меры поддержки участников специальной военной операции, о которых президент говорил в послании.

«В том числе специальные ипотечные программы, мероприятия по обучению, трудоустройству, продвижению ветеранов СВО на ведущие позиции в экономике и госуправлении», — сказал Андрей Турчак.

Отмечается, что все предложения по изменению главного партийного документа представят на утверждение Дмитрию Медведеву.