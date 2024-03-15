«Ъ»: бренды бытовой техники стали блокировать параллельный импорт в Россию

Речь о производителях бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta.

Бренды бытовой техники стали блокировать параллельный импорт в Россию. Об этом сообщает « Коммерсантъ ».

Речь о производителях бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta.

В статье отметили, что компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в Россию. Продавцы допускают полное исчезновение брендов из продажи, рассчитывая, что их заменят турецкие и китайские товары.