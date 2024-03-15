Актрису из «Операции „Ы“» госпитализировали с двусторонней пневмонией

Наталья Селезнева находится в больнице три дня.

Народную артистку РФ Наталью Селезневу госпитализировали с двусторонней пневмонией. Об этом сообщило ТАСС.

«Лежу в больнице с двухсторонним воспалением легких. Где-то подхватила, вирусное воспаление. Хорошо, что в больнице, потому что дома меня бы не вытащили», — отметила сама Селезнева. Актриса рассказала, что находится в больнице три дня. Дата ее выписки неизвестна.

78-летняя Селезнева известна по ролям в фильмах «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию».