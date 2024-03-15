А что в кино? «Позывной «Пассажир», «Фрау» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Комедийная драма с Николосом Кейджем в главной роли «Герой наших снов».
"Фрау" — комедийная драма из России от режиссера Любови Мульменко.
Российская драма по роману Александра Проханова «Убийство городов» — «Позывной «Пассажир».
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