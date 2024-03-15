35 000 участников активировали QR-коды в пунктах викторины «Семья России». Об этом сообщают организаторы проекта — Торгово-промышленная палата Рязанской области.
Волонтеры начали прием QR-кодов с 8 утра 15 марта в почти тысяче пунктов викторины по всему региону. За первые два с половиной часа к ним обратилась почти треть общего количества участников, которые прошли предварительную регистрацию на сайте семья62. рф и ответили на 4 вопроса о поддержке семей в Рязанской области.
«Мы очень рассчитывали на то, что участники откликнутся на возможность увеличить шансы на победу при подтверждении QR-кода до обеда 15 марта и рады такой высокой активности рязанцев. Наши волонтеры в полной готовности и настроены на работу с большим потоком людей. Приходите, активируйте свои QR-коды в пунктах викторины, выигрывайте!», — поделилась президент региональной палаты Людмила Козлова.
Первый розыгрыш назначен на 14 часов в пятницу, 15 марта. Его онлайн-трансляцию можно
Дополнительную информацию по участию в викторине и помощь можно получить у волонтеров call-центра проекта по телефону «горячей линии»