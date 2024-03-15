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35 000 участников активировали QR-коды в пунктах викторины «Семья России»

35 000 участников активировали QR-коды в пунктах викторины «Семья России». Об этом сообщают организаторы проекта — Торгово-промышленная палата Рязанской области.

Волонтеры начали прием QR-кодов с 8 утра 15 марта в почти тысяче пунктов викторины по всему региону. За первые два с половиной часа к ним обратилась почти треть общего количества участников, которые прошли предварительную регистрацию на сайте семья62. рф и ответили на 4 вопроса о поддержке семей в Рязанской области.

«Мы очень рассчитывали на то, что участники откликнутся на возможность увеличить шансы на победу при подтверждении QR-кода до обеда 15 марта и рады такой высокой активности рязанцев. Наши волонтеры в полной готовности и настроены на работу с большим потоком людей. Приходите, активируйте свои QR-коды в пунктах викторины, выигрывайте!», — поделилась президент региональной палаты Людмила Козлова.

Первый розыгрыш назначен на 14 часов в пятницу, 15 марта. Его онлайн-трансляцию можно посмотреть на странице областной ТПП в социальной сети ВКонтакте. Всего же в три дня викторины — 15, 16 и 17 марта — состоится шесть розыгрышей более 150 тысяч подарков. В их числе 6 квартир в Рязани, 10 автомобилей, 200 телевизоров, 200 планшетов, 500 смарт-часов, 500 наушников, 1000 пауэр-банков, 1000 умных колонок, десятки тысяч сертификатов на услуги медицинских клиник и стоматологических кабинетов, автосалонов, учреждений культуры, салонов красоты, а также сувениров и карт лояльности от партнеров проекта.

Дополнительную информацию по участию в викторине и помощь можно получить у волонтеров call-центра проекта по телефону «горячей линии» 8 (800) 250-89-55 (звонок бесплатный).