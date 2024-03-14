Жителя Спасского района осудят по статье о реабилитации нацизма

Мужчине грозит до 5 лет колонии.

Жителя Спасского района осудят по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, 37-летний мужчина находясь у себя дома, разместил на своей странице в интернете публикации, выражающие неуважение к дням воинской славы России — Дню Победы и Дню защитника Отечества. Пост был доступен для просмотра неограниченному кругу пользователей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в сообщения.

Мужчине грозит до 5 лет колонии.