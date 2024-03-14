ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по Белгородской области

ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по Белгородской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

По его данным, по 10 районам прилетело 208 снарядов из разных видов вооружения, включая РСЗО «Град» и тактическую ракету.

Кроме того, украинские боевики совершили 22 атаки беспилотниками.

Отмечается, что повреждение получили многоквартирные и частные дома, автомобили и другие объекты.

Напомним, ранее военкоры сообщили, что вооруженные силы Украины высадили десант в Белгородской области.