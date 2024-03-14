В Забайкалье старшеклассники покончили с собой друг за другом

В Забайкалье старшеклассники покончили с собой друг за другом. Об этом сообщил паблик «Плохие новости».

Инциденты произошли в городе Борзя.

В понедельник, 11 марта, мужчина нашел труп 16-летней дочери в летнем душе. Известно, что девушка хорошо училась, занималась волейболом и встречалась с молодым человеком постарше себя.

Узнав о том, что девочка покончила с собой, 16-летний подросток, учившийся с ней в одной параллели, впал в отчаяние. При этом близким он сказал, что осуждает ее поступок. На следующий вечер они нашли труп подростка.

По данным источников, молодые люди не были близкими друзьями и не встречались друг с другом.