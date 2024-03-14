В Свердловской области двухлетний ребенок отравился синтетическим наркотиком

В Свердловской области двухлетний ребенок отравился синтетическим наркотиком. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в городе Полевской.

22-летняя женщина обратила внимание на странности в поведении дочери, однако не придала значения. Когда девочка стала задыхаться и дрожать, девушка вызвала «скорую». Ребенка доставили в тяжелом состоянии, у нее выявили судорожный синдром, токсическое действие неизвестного препарата и отравление.

Позднее выяснилось, что девочка нашла вещества в вещах сожителя матери. Предварительно, двухлетний ребенок отравился метилендиоксипировалероном (MDPV) — в народе его называют «солью», или «мэджиком».

Мужчина был судим за распространение наркотиков.

На девушку составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей, у нее и ее сожителя взяли кровь на экспертизу.