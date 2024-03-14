В Скопинском районе из-за узкой дороги произошло ДТП между легковушкой и пассажирским автобусом

Автор уточнил, что ДТП случилось в селе Кремлево.

В Скопинском районе из-за узкой дороги произошло ДТП между легковушкой и пассажирским автобусом. Фото опубликовали в группе «Рязань Online».

ДТП случилось в среду, 13 марта, на трассе в Скопинском районе. Судя по фото, легковушка не смогла разъехаться с пассажирским автобусом, между ними произошло столкновение.

Автор уточнил, что ДТП случилось в селе Кремлево.