В сети объявили сбор средств на реабилитацию рыбновчанки Валерии Родионовой

Девушка получила травмы в июле 2023 года.

В сети объявили сбор средств на реабилитацию рыбновчанки Валерии Родионовой. Информация появилась в соцсетях.

19-летняя девушка получила травмы в результате падения и удара в июле 2023 года. У нее выявили закрытый переломовывих С3, С4 шейного отдела с ушибом спинного мозга. Родионова прикована к кровати.

Также в публикации указано, что осенью 2023 года у девушки умерла мать.

Реквизиты, по которым можно помочь Валерии: