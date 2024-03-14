В сети объявили сбор средств на реабилитацию рыбновчанки Валерии Родионовой
Девушка получила травмы в июле 2023 года.
В сети объявили сбор средств на реабилитацию рыбновчанки Валерии Родионовой. Информация появилась в соцсетях.
19-летняя девушка получила травмы в результате падения и удара в июле 2023 года. У нее выявили закрытый переломовывих С3, С4 шейного отдела с ушибом спинного мозга. Родионова прикована к кровати.
Также в публикации указано, что осенью 2023 года у девушки умерла мать.
Реквизиты, по которым можно помочь Валерии:
- Получатель: Родионова Валерия Алексеевна;
- Номер счета: 40817810205900988470;
- Банк получателя: АО «Альфа-Банк», Москва;
- БИК: 044525593;
- ИНН Банка: 7728168971;
- КПП Банка: 770801001;
- Кор. счет: 30101810200000000593.