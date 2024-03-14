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В сети объявили сбор средств на реабилитацию рыбновчанки Валерии Родионовой
Девушка получила травмы в июле 2023 года.

В сети объявили сбор средств на реабилитацию рыбновчанки Валерии Родионовой. Информация появилась в соцсетях.

19-летняя девушка получила травмы в результате падения и удара в июле 2023 года. У нее выявили закрытый переломовывих С3, С4 шейного отдела с ушибом спинного мозга. Родионова прикована к кровати.

Также в публикации указано, что осенью 2023 года у девушки умерла мать.

Реквизиты, по которым можно помочь Валерии:

  • Получатель: Родионова Валерия Алексеевна;
  • Номер счета: 40817810205900988470;
  • Банк получателя: АО «Альфа-Банк», Москва;
  • БИК: 044525593;
  • ИНН Банка: 7728168971;
  • КПП Банка: 770801001;
  • Кор. счет: 30101810200000000593.