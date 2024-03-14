В сети объявили сбор средств для главы Федерации бодибилдинга Рязанской области

Богруновой требуется операция по пересадке кожи.

В сети объявили сбор средств для главы Федерации бодибилдинга Рязанской области Ольги Богруновой. Информация появилась в группе ФББ России.

Отмечается, что Богруновой требуется операция по пересадке кожи головы и лица, восстановление кожи век, пластические операции, а также работа с психологом. Помимо этого, ей предстоит длительная реабилитация. На операцию требуется сумма в размере 20 тысяч евро. Помочь Богруновой можно по ссылке .

Напомним, спортсменка получила сильные ожоги лица, шеи и рук. Она находилась в тяжелом состоянии.