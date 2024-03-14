В Саратовской области двухмесячный малыш умер во время сна с матерью

В Саратовской области двухмесячный малыш умер во время сна с матерью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла в городе Балашов в Саратовской области. Ночью женщина покормила ребенка и уложила его спать рядом с собой. Утром она обнаружила младенца без признаков жизни.

Судмедэкспертиза установила, что ребенок скончался из-за механической асфиксии. Нос и рот малыша был заткнут мягким предметом.

На мать ребенка возбудили уголовное дело.