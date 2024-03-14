В рязанском «Фотодоме» пройдет выставка «Один день сотрудников полиции России»

Свои работы представит Александр Королев.

В рязанском МВЦ «Фотодом» имени Каширина пройдет выставка «Один день сотрудников полиции России». Она откроется в пятницу, 15 марта.

Свои работы представит Александр Королев. На выставке представлены фотографии, показывающие деятельность разных подразделений полиции.

«Наиболее интересной мне показалась работа участкового, экспертов — криминалистов, кинологов и работников информационного отдела. Приходилось участвовать и в рейдах ДПС. Иллюстрации такого рода всегда требуют нового подхода и должны создаваться в разное время года — необходимо быть готовым ко всему, а самое главное к новым встречам с интересными людьми», — рассказал Королев.

Выставка продлится до 4 апреля. Адрес «Фотодома» — улица Почтовая, дом № 58. Вход свободный.

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