В Рязанской области уничтожили более двух тонн немаркированной продукции животного происхождения

Проверки проходили с начала 2024 года.

В Рязанской области с начала 2024 года уничтожили более двух тонн немаркированной продукции животного происхождения. Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора.

Обезличенную продукцию без маркировки, содержащей информацию о производителе, дате выработки, сроках годности, а также товары с истекшим сроком годности, обнаружили во время проверок у ИП и юрлиц.

Продукцию утилизировали.