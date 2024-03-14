В Рязанской области сотрудники ГАИ проведут рейд «Ремни безопасности»
Отмечается, что за вождение или перевозку пассажиров с непристегнутым ремнем грозит одна тысяча рублей штрафа.
В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд «Ремни безопасности». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Мероприятия направлены на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей и пассажиров.
В Госавтоинспекции напомнили, что за вождение или перевозку пассажиров с непристегнутым ремнем грозит одна тысяча рублей штрафа.