В Рязанской области 15 марта потеплеет до +8 градусов

Температура воздуха по области ночью опустится до -9, -4 градусов, днем поднимется до +3, +8 градусов.

В Рязанской области 15 марта потеплеет до +8 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 15 марта, в регионе ожидается небольшая облачность. Без осадков. Местами гололедица.

Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью опустится до -9, -4 градусов, днем поднимется до +3, +8 градусов.