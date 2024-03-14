В Рязанской области 15 марта потеплеет до +8 градусов
Температура воздуха по области ночью опустится до -9, -4 градусов, днем поднимется до +3, +8 градусов.
В Рязанской области 15 марта потеплеет до +8 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В пятницу, 15 марта, в регионе ожидается небольшая облачность. Без осадков. Местами гололедица.
Ветер южный, юго-западный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью опустится до -9, -4 градусов, днем поднимется до +3, +8 градусов.