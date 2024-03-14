В рязанских школах с 1 сентября появятся технопарки «Кванториум»

На эти цели выделили 42,8 миллиона рублей.

В рязанских школах № 63 и 65 с 1 сентября 2024 года появятся технопарки «Кванториум». Об этом сообщает мэрия.

Для создания таких классов закупят ноутбуки, МФУ, интерактивные панели, 3D-принтеры, конструкторы для практического изучения принципов создания электронных устройств, наборы для проведения учебных занятий по изучению основ мехатроники, робототехники и естествознания, цифровых лабораторий и микроскопов, БПЛА.

На эти цели выделили 42,8 миллиона рублей.

Отмечается, что в школе оборудуют лаборатории, в которых ученики будут изучать робототехнику, химию и биологи., беспилотную авиацию, промышленный дизайн, 3D-моделирование.