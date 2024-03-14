В Рязани задержали мужчину за кражу телефона на площади Свободы

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали мужчину за кражу телефона на площади Свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 19-летний рязанец и рассказал, что в районе площади Свободы у него пропал смартфон. Он предположил, что телефон выпал у него из кармана и кто-то его подобрал.

Оперативники выяснили, что к краже причастен 48-летний гражданин одной из стран Средней Азии, который в последнее время проживает в Рязани. Полицейские нашли его и изъяли у него пропавший смартфон.

Возбуждено уголовное дело.