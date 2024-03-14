В Рязани во время пожара в многоквартирном доме эвакуировали восемь человек
Пожар произошел в четверг, 14 марта, около 13:15. Горели два балкона на втором и третьем этажах.
Восемь человек эвакуировали во время пожара на улице 5-я Линия в Рязани. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.
Пожар произошел в четверг, 14 марта, около 13:15. Горели два балкона на втором и третьем этажах.
В тушении участвовало 16 человек, 5 единиц техники.
В результате пожара пострадавших нет, эвакуировано 8 человек.
Видео: Telegram-канал Rzn Life.