В Рязани подросток украл телефон, угрожая насилием

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани подросток ограбил несовершеннолетнего. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Инцидент произошел в торговом центре.

По информации следствия, подозреваемый, угрожая насилием, похитил у несовершеннолетнего телефон и скрылся. Пострадавший обратился в правоохранительные органы. Личность подозреваемого установили следственно-оперативным путем.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. «Также следователем в подразделение по делам несовершеннолетних районного отдела полиции подготовлено представление для принятия к несовершеннолетнему подозреваемому дополнительных мер воспитательного характера», — указано в публикации.