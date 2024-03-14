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В Рязани нашли повешенными двух собак
Одна из них выжила. На ее лечение собирают деньги.

В Рязани нашли повешенными двух собак. Об этом сообщили в группе «Cлужба по контролю за бездомными животными».

Животных с клипсами обнаружили за Канищевом, по дороге на Оку. Отмечается, что они попали в специальные петли из троса для охоты. Также неизвестно, сколько собаки провисели.

«Одна попала в ловушку прямо шеей, видимо, очень долго пыталась выбраться, дерево все в зарубках от троса… Умирала она долго и мучительно…» — указано в публикации.

Вторая собака попалась за задние лапы и хвост. Согласно публикации, у нее отморожены лапы и глубокие раны в паху. «Пес не вставал, был на грани жизни и смерти… Если бы не случайный прохожий, судьба его была бы страшной…» — отметили волонтеры.

Собака находится в стационаре. Животному оказывают помощь. «Реквизиты для помощи — карта СБ 2202 2063 7644 1890, держатель Светлана Викторовна В.» — указали в публикации.