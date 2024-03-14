В Приокском неизвестный стрелял в собак и попал в человека

По словам пострадавшей, на место вызвали полицию. Она обращалась за помощью медиков.

В Приокском неизвестный стрелял в собак и попал в человека. Об этом сообщили в группе службы по контролю за бездомными животными.

Инцидент произошел вечером в среду, 13 марта. В районе Приокского мужчина в капюшоне расстреливал собак и попал в женщину, когда она наклонилась к своей собаке.

«Приокский! Около домов ходит мужчина в черной куртке и капюшоне, лица не видно. Стреляет по собакам‚ которые выходят гулять. Сейчас попал в меня, к собаке наклонилась. Еду в больницу, щека разодрана», — написала женщина.

По словам пострадавшей, на место вызывали полицию.

Однако в региональном УМВД РЗН. Инфо рассказали, что заявлений или сообщений в полицию о подобных фактах не поступало